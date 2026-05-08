Precio del dólar en Venezuela para HOY 8 de mayo: Cierra la semana con aumentos

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este viernes 8 de mayo el dólar se cotiza en $499,86080000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una ligera alza con respecto al precio que se manejó en el cierre del día anterior, jueves 7 de mayo, cuando el precio se situó en los $496,83010000 bolívares (VES).

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El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy viernes 8 de mayo.

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este viernes 8 de mayo en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 588,09622841 bolívares.

: 588,09622841 bolívares. Yuan chino : 73,49813262 bolívares.

: 73,49813262 bolívares. Lira turca : 11,04762165 bolívares.

: 11,04762165 bolívares. Rublo ruso: 6,70540968 bolívares.

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¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este viernes 8 de mayo?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este viernes 8 de mayo. Estos son:

Banesco : 513,3540 para compra - 539,1651 para venta.

: 513,3540 para compra - 539,1651 para venta. Bancamiga : 526,3559 para compra - 525,6766 para venta.

: 526,3559 para compra - 525,6766 para venta. R4 : 619,3049 para compra - 598,4990 para venta.

: 619,3049 para compra - 598,4990 para venta. Banco Plaza : 530,0000 para compra - 531,7395 para venta.

: 530,0000 para compra - 531,7395 para venta. Banco Provincial : 547,0611 para compra - 593,0955 para venta.

: 547,0611 para compra - 593,0955 para venta. Otras instituciones: 517,5919 para compra - 568,0141 para venta.

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