Precio del dólar en Venezuela HOY 7 de mayo: Banco Central reporta un nuevo aumento

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este miércoles 6 de mayo el dólar se cotiza en $496,83010000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una ligera alza con respecto al precio que se manejó en el cierre del día anterior, miércoles 6 de mayo, cuando el precio se situó en los $493,37650000 bolívares (VES).

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El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy jueves 7 de mayo.

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este jueves 7 de mayo en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 583,86976521 bolívares.

: 583,86976521 bolívares. Yuan chino : 72,93989576 bolívares.

: 72,93989576 bolívares. Lira turca : 10,98465933 bolívares.

: 10,98465933 bolívares. Rublo ruso: 6,65189583 bolívares.

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¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este jueves 7 de mayo?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este jueves 7 de mayo. Estos son:

Banesco : 575,9107 para compra - 534,3105 para venta.

: 575,9107 para compra - 534,3105 para venta. Banco Sofitasa : 494,700 para compra - 497,1200 para venta.

: 494,700 para compra - 497,1200 para venta. Banco Venezolano de Crédito : 523,4472 para compra - 608,9039 para venta.

: 523,4472 para compra - 608,9039 para venta. Banco Exterior : 519,3494 para compra - 624,6230 para venta.

: 519,3494 para compra - 624,6230 para venta. Banco Provincial : 527,4338 para compra - 493,3765 para venta.

: 527,4338 para compra - 493,3765 para venta. Otras instituciones: 564,9981 para compra - 604,7545 para venta.

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