¿Cuál es el nuevo monto para pensionados en Colombia 2026? Ajuste por salario mínimo explicado

El país cuenta con más de 2,1 millones de jubilados que están registrados en el Sistema General de Pensiones. Sin embargo, hay quienes reciben más de un salario mínimo en el pago de su mesada; por lo tanto, este valor no aumenta automáticamente cada 1 de enero tras el ajuste que emite el Gobierno por decreto.

Justamente, a los pensionados que solamente reciben un salario mínimo al mes se les ajustará esta cifra de acuerdo al incremento señalado al finalizar el año anterior.

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¿Cuál es el monto que reciben los pensionados en Colombia en 2026?

En ese orden de ideas, les corresponde un total de 1.750.905 pesos para este 2026 sin tener en cuenta el auxilio de transporte, el cual eleva este valor a los dos millones de pesos, considerando el anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro el pasado lunes 29 de diciembre del 2025.

Según indica Colpensiones, en Colombia hay unos 1,8 millones de pensionados que están afiliados a su sistema. Entre ellos, un 55,9% recibe un salario mínimo, lo que equivale a algo más de un millón de personas que también se ven sujetas al aumento del sueldo básico. No obstante, el proceso cambia para quienes reciben una cifra diferente.

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¿Qué debo hacer para solicitar la pensión de vejez?

El primer paso será verificar si usted cumple con los requisitos para solicitar la pensión de vejez según el fondo de pensión al cual ha cotizado:

Colpensiones: Cumplir con la edad de jubilación (57 años para mujeres y 62 años para hombres) y cumplir con el número de semanas cotizadas (1.300 semanas).

Cumplir con la edad de jubilación (57 años para mujeres y 62 años para hombres) y cumplir con el número de semanas cotizadas Fondo privado: Acumular un capital que permita financiar una pensión de por lo menos un 110% de 1 salario mínimo legal mensual vigente. En caso de que usted tenga 57 años si es mujer o 62 si es hombre y su capital acumulado no sea lo suficientemente grande, puede optar por una pensión “garantía mínima” siempre y cuando tenga cotizadas 1.150 semanas y por la cual recibirá un salario mínimo mensual vigente como mesada.

Luego, usted deberá presentar la solicitud de la pensión a su fondo privado de pensiones:

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Administradoras de fondos de pensiones:

Ingrese a la página web del fondo, bien sea Porvenir, Protección, Skandia o Colfondos, e ingrese a su cuenta, con sus datos personales.

e ingrese a su cuenta, con sus datos personales. Luego de haber ingresado, los usuarios deben buscar la opción de “Descargar el historial laboral”, donde podrán ver el número de semanas cotizadas, el capital acumulado y las empresas para las que ha trabajado.

Colpensiones:

Ingrese a la página web de Colpensiones y haga clic en ‘ Sede electrónica ’.

’. Luego llene los datos solicitados: tipo de documento, número de documento y la contraseña que tenga registrada, para poder acceder a su cuenta.

En la opción de ‘Consultas’, haga clic en ‘Historia Laboral Unificada’; nuevamente, ingrese su número de documento.

Allí aparecerá una tabla de las últimas transacciones, donde debe hacer clic sobre el símbolo de acción en el cuadro del historial laboral unificado. De esta forma, podrá verificar el número de semanas que ha cotizado; además, podrá verificar el dato por cada una de las empresas para las que ha trabajado.

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