Hayley Williams, vocalista y líder de Paramore, anuncia su primer concierto solista en Colombia

La cantautora estadounidense Hayley Williams anunció este jueves su primer concierto solista en Colombia como parte de su nueva gira “The Hayley Williams Show”.

¿Cuándo se presentará Hayley Williams en Colombia?

La vocalista de la agrupación de rock estadounidense Paramore se presentará el 6 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá.

¿Cuándo fue la última vez que se presentó en Bogotá?

Williams se presentó por última vez en Colombia junto a Paramore, el 13 de marzo de 2023, en el marco de su ‘This Is Why Tour’.

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Paramore visitó por primera vez nuestro país también en marzo, pero en 2011 con su álbum ‘Brand New Eyes’.

Fuera de Paramore, Williams grabó la canción “Teenagers” para la banda sonora de la película ‘Diabólica tentación’ de 2009.

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En 2010, participó en el sencillo “Airplanes” de B.o.B, que alcanzó la posición 2 en la lista Hot 100 de Billboard en los Estados Unidos.

En 2025, lanzó su tercer álbum, ‘Ego Death at a Bachelorette Party’, bajo su propio sello independiente Post Atlantic.