GAD3 suspende publicación de encuestas en Colombia por ley “mordaza”: Cifras y Datos y CNE analizan

En el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio, con Vanessa de la Torre y Juan Diego Alvira, el director de la firma Cifras y Datos, Cesar Caballero, y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, se pronunciaron sobre la más reciente decisión de la consulta española GAD3, de suspender la publicación de encuestas en Colombia por ley “mordaza”.

El director de Cifras y Datos aseguró que es un crítico de la ley “mordaza” y, desde el principio, su firma tomó la decisión de no publicar más encuestas de intención de voto.

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“Nosotros, por ejemplo, la última polimétrica la hicimos, pero no la publicamos precisamente porque creemos que la ley “Mordaza”, que tenía buenas intenciones, quedó mal hecha”, afirmó Caballero.

El experto explica que GAD3 está mencionando un tema adicional y distinto, que es la interpretación que la ley está haciendo una comisión de expertos.

“La nos puso una mordaza y la comisión, según la interpretación de GDA3, está haciendo unas exigencias que en principio varios de nosotros consideramos que están por fuera del marco de la ley y hace realmente un poco más imposible en la práctica hacer encuestas”, señaló.

Caballero afirma que la ley “mordaza” está tratando de imponer unas condiciones que ni siquiera el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) cumple y ese es el problema.

“La encuesta de calidad de vida presenta errores de entre el 4 y el 5.8%. La encuesta continua de hogares presenta errores entre el 3.8 y el 4.5%. De ellos están diciendo, vamos a ser tan exigentes como el DANE, pero les vamos a exigir más a ustedes”, expresó.

“A nosotros nos obligan a tener un margen de error máximo del 3%, y el DANE publica las encuestas de mercado laboral con márgenes de error por encima del 3 %”, añadió.

Por otra parte, Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), se refirió al tema y dio claridad desde el aspecto legal.

El presidente del CNE explica que la ley 2494 ordena al CNE a crear una comisión de encuestas independiente que viene de la escogencia de las hojas de vida que envían las universidades acreditadas en alta calidad estadística.

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“Esta comisión que envían las universidades que estaban acreditadas de alta calidad (Nacional, Norte de Barranquilla y la de Pereira), enviaron sus hojas de vidas y ahí se conformó una comisión de cinco personas, que asesora al CNE, pero el que toma la decisión será la sala plena del Consejo Nacional Electoral, que es la encargada de llevar al trámite cualquier solicitud sobre alguna de las encuestadoras”, explicó Quiroz.

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