“Quieren armar un sindicato de encuestadores para no cumplir la ley”: Clara López

La senadora Clara López pasó por los micrófonos de 6AMW con Julio Sánchez Cristo y se refirió a la ley “mordaza”, mediante la cual, la encuestadora GAD3 suspendió la publicación de encuestas en Colombia.

“Lo que busca la ley, y eso es clarísimo, es garantizar la representatividad real en las muestras que se utilizan en las encuestas para que sean un fiel reflejo de la opinión pública”, dijo.

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