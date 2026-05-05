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05 may 2026 Actualizado 15:53

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“Quieren armar un sindicato de encuestadores para no cumplir la ley”: Clara López

Clara López afirmó que lo que busca la ley es garantizar la representatividad real en las muestras que se utilizan en las encuestas para que sean un fiel reflejo de la opinión pública.

“Quieren armar un sindicato de encuestadores para no cumplir la ley”: Clara López

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Caracol Radio

La senadora Clara López pasó por los micrófonos de 6AMW con Julio Sánchez Cristo y se refirió a la ley “mordaza”, mediante la cual, la encuestadora GAD3 suspendió la publicación de encuestas en Colombia.

“Lo que busca la ley, y eso es clarísimo, es garantizar la representatividad real en las muestras que se utilizan en las encuestas para que sean un fiel reflejo de la opinión pública”, dijo.

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