Gobernador de La Guajira cuestiona a Petro por abrirle la puerta a una negociación a alias ‘Naín’

El Gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, cuestionó al presidente Gustavo Petro por abrirle la puerta a una negociación con alias ‘Naín’ en su más reciente visita al departamento.

“El presidente Petro viene a La Guajira y aquí, no solamente no reconoce su equivocación, sino que, insiste en el error de dialogar con el delincuente que nombró gestor de paz y solo ha traído crimen”, manifestó Aguilar.

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Asimismo, le recordó al presidente de la República que alias ‘Naín’, es el presunto responsable de tres de las 36 masacres que han ocurrido en el país.

Por otra parte, manifestó que el presidente Gustavo Petro no ha atendido las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo en donde se indica de una disputa territorial entre ‘Los Pachenca’ y el ‘Clan del Golfo’.

“Presidente nos ha dejado solos en las regiones, no ha cumplido con su función de ser el comandante en jefe de la Fuerza Pública, su política de Paz fracasó y se volvió un refugio para el crimen y no contento con eso, cuando viene a las regiones, no solo no trae soluciones, no viene a enfrentar al crimen sino a sembrar divisiones”, manifestó.

¿Qué dijo el presidente Petro?

En su más reciente visita a La Guajira, el presidente Gustavo Petro dijo estar dispuesto a negociar con alias ‘Naín’, cabecilla de ‘Los Pachenca’.

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“Ese señor Naín, así no le guste a la prensa, que intente hablar con este Gobierno. Se puede. Ah, que hablan con delincuentes. No. Hablamos con quien quiera dejar las armas y la violencia”, dijo Petro.

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