La Defensoría rechazó el hecho violento del que fue víctima el periodista Mateo Pérez
La entidad manifestó que está en constante comunicación con autoridades locales y organismos humanitarios para acompañar a la familia del periodista.
Antioquia
Ante la información conocida este miércoles sobre la desaparición y posterior asesinato del periodista independiente Mateo Pérez a manos de al parecer, del frente 36 de las disidencias, la Defensoría del Pueblo se pronunció rechazando este hecho violento.
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En su cuenta de X, la entidad garante de los derechos humanos expresó una profunda preocupación por la desaparición y la información que circula de que haya sido asesinado en zona rural de Briceño, vereda Palmichal. Como lo publicó Caracol Radio.
“Mantenemos la coordinación permanente con la Fundación para la Libertad de Prensa (@FLIP_org), las autoridades regionales y organismos humanitarios para acompañar a la familia y realizar todas las gestiones necesarias”, escribió en su cuenta de X.
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El Ministerio Público aprovechó para reiterar el riesgo que existe actualmente en el país para los periodistas e hizo un llamado urgente a los actores armados para que se respete y se proteja la labor.
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Norbey Valle David
Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...