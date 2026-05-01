Polémica en La Guajira por tutela que habilita a Micher Pérez para elecciones atípicas en Fonseca

Una nueva controversia jurídica sacude el panorama político en Fonseca, La Guajira, a pocos días de las elecciones atípicas para la Alcaldía. Un fallo judicial ordenó permitir la participación de Micher Pérez Fuentes, pese a que su inscripción había sido previamente revocada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La decisión fue adoptada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de San Juan del Cesar, que admitió una acción de tutela y decretó como medida provisional garantizar la participación del candidato en los comicios de este domingo. En su orden, el juez instruyó a la Registraduría en el municipio para que se permita su inclusión en el proceso electoral mientras se resuelve de fondo el recurso.

El caso ha generado debate, ya que el CNE había dejado sin efecto la inscripción de Pérez al considerar que se encontraba inhabilitado. El organismo electoral argumentó que el dirigente político ya había sido elegido alcalde en el proceso anterior, lo que le impedía aspirar nuevamente en estas elecciones atípicas, al tratarse de una continuación del mismo proceso electoral que fue declarado irregular.

Cabe recordar que Pérez fue elegido alcalde en las elecciones atípicas de diciembre de 2023, convocadas tras los problemas de orden público registrados en los comicios territoriales del 29 de octubre de ese año. Sin embargo, su elección fue posteriormente anulada por el Consejo de Estado, al encontrar vicios en el proceso electoral.

No obstante, la tutela que hoy le abre la puerta a participar ha sido cuestionada por algunos analistas, quienes advierten posibles irregularidades en su trámite. Señalan que previamente la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá había negado una medida cautelar similar, por lo que consideran que la decisión del juez de San Juan del Cesar podría ser improcedente.

Además, sostienen que el conflicto de fondo debería ser resuelto por la jurisdicción contencioso-administrativa, particularmente por el Tribunal Administrativo de La Guajira, y no por un juez constitucional.

La situación mantiene en incertidumbre el desarrollo de las elecciones atípicas en Fonseca convocadas para este domingo 3 de mayo, en medio de un pulso jurídico que podría tener efectos directos en la validez del proceso electoral.