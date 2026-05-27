“La guerra tocó nuestros territorios”: Gobernador de La Guajira tras atentado contra Batallón

El gobernador de La Guajira Jairo Aguilar rechazó el atentado con explosivos contra el Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena, ubicado en la vía Riohacha – Maicao, y aseguró que el hecho representa una afectación directa contra la población civil del departamento.

En diálogo con Caracol Radio, el mandatario departamental repudió el hecho criminal “rechazamos de manera contundente esta afectación y este atentado terrorista a la población civil (…) Prácticamente el batallón Cartagena está dentro de la población civil, es vecino de la Universidad de La Guajira, vecino de instituciones educativas, vecino de comunidades indígenas”, señaló.

El gobernador insistió en que el ataque no solo afectó a la unidad militar, sino también a habitantes del sector y proyectos cercanos. “Estamos hablando de una afectación contra nuestra gente”, dijo.

Asimismo, hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para reforzar las acciones de seguridad en el departamento. “Esto no lo podemos permitir en el territorio y es el llamado de urgencia que le hacemos al Gobierno nacional. Aquí hay que actuar de manera contundente”, manifestó.

“Ya la guerra tocó nuestros territorios”

Sobre el ataque, Aguilar indicó que ocurrió durante la noche y que los responsables habrían utilizado una camioneta para lanzar explosivos contra el batallón. “A altas horas de la noche, mientras nuestros soldados dormían, fueron atacados”, afirmó.

El mandatario confirmó que dos uniformados resultaron heridos y aseguró que “gracias a Dios no son condiciones de gravedad (…) La preocupación, es que ya la guerra tocó nuestros territorios”, sostuvo.

Aguilar recordó además hechos violentos ocurridos anteriormente en el departamento y advirtió sobre la presencia de grupos armados ilegales en distintas zonas de La Guajira. “Lo que estamos viviendo es de suma preocupación. La situación es compleja”, afirmó.

Finalmente, reiteró que el atentado generó temor entre los habitantes cercanos al lugar de los hechos. “Estamos hablando de una afectación a la población indígena. Estamos hablando de una afectación a la población civil, a nuestra gente. Miedo, zozobra”, concluyó.