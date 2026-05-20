Casa del Artesano busca llevar las artesanías de La Guajira al mundo

La Casa del Artesano de La Guajira fue una de las apuestas destacadas durante la segunda edición de la Feria AMA Arte Manual Ancestral, realizada en Barranquilla. La iniciativa, liderada por la Gobernación de La Guajira, busca fortalecer el trabajo de los artesanos y promover la riqueza cultural y ancestral de las comunidades indígenas del departamento.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Sara Rosa Daza Maestre, gestora social de La Guajira, explicó que el espacio reúne diferentes expresiones artesanales elaboradas por las etnias presentes en el territorio.

“Hoy llegamos con una propuesta que habla de la Casa del Artesano de La Guajira. Hoy es un ecosistema en donde confluye la principal actividad que tiene el departamento alrededor de la ancestralidad y la cultura, que es la artesanía”, manifestó.

La funcionaria destacó que el proyecto no solo está enfocado en la artesanía wayúu, sino también en el trabajo desarrollado por otras comunidades indígenas. Según indicó, el stand permitió mostrar piezas elaboradas con materiales como la palma magüiza, el fique y la piedra cornalina, elementos tradicionales que hacen parte de la identidad cultural de La Guajira.

Visita de compradores nacionales e internacionales

La funcionaria aseguró además que la participación en la feria dejó resultados positivos debido al interés de compradores nacionales e internacionales.

“Realmente hemos sido visitados por compradores nacionales e internacionales, destacar el comprador de Perú y destacar el comprador de Puerto Rico”, afirmó, al tiempo que resaltó que los mismos artesanos fueron los encargados de explicar el significado de sus creaciones y tradiciones.

La gestora social señaló que la Casa del Artesano busca ir más allá de la comercialización de productos y pretende convertirse en una plataforma de fortalecimiento para las comunidades.

“Casa del Artesano de La Guajira va a hablar más allá de la comercialización”, expresó, indicando que la iniciativa también apunta a impulsar procesos de formación, acceso a créditos y bancarización para las artesanas.

Asimismo, indicó que actualmente existe una alta demanda internacional por este tipo de productos, lo que ha llevado a promover estrategias de comercio justo entre artesanos y marcas. “Hablar de internacionalización también es hablar de generación de ingresos, de proyectos de vida y de cómo cuantificamos este ejercicio dentro de las comunidades”, concluyó Daza Maestre.