Más de 4.000 soldados del Ejército serán desplegados en puestos de votación del Cesar y La Guajira

Más de 4.000 soldados de la Décima Brigada del Ejército estarán desplegados en 165 puestos de votación en los departamentos del Cesar y La Guajira para las elecciones presidenciales de este domingo.

“De igual manera, otros 3000 uniformados permanecerán ubicados sobre vías principales y terciarias, además de desarrollar operaciones militares ofensivas en sectores estratégicos, con el objetivo de neutralizar cualquier amenaza que pueda afectar la tranquilidad del proceso democrático”, indicó el Ejército.

La Décima Brigada indicó que los soldados recibieron un riguroso entrenamiento previo, fortaleciendo sus capacidades mediante ejercicios tácticos y capacitaciones enfocadas en la prevención de delitos electorales.

“Lo más importante para nosotros es que la gente se sienta segura y pueda salir a votar con confianza”, cabo tercero Andrey Tique, comandante Equipo de Despeje de Artefactos Explosivos.