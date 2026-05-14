Comisión escrutadora entrega credencial a Micher Pérez como alcalde de Fonseca

La comisión escrutadora oficializó la elección de Micher Pérez Fuentes como nuevo alcalde del municipio de Fonseca, en el departamento de La Guajira, luego de hacer entrega de la credencial que lo acredita oficialmente como mandatario local.

El acto protocolario se desarrolló ante el Juez Promiscuo Municipal de Fonseca, autoridad encargada de validar el proceso electoral y entregar el acta oficial.

Pérez Fuentes participó en las elecciones atípicas celebradas el pasado 3 de mayo como candidato del partido Alianza Social Independiente (ASI). De acuerdo con los resultados oficiales, obtuvo 9.723 votos, equivalentes al 57,40 % del total de la votación, consolidándose como el ganador de la contienda electoral.

En segundo lugar quedó Oswaldo Carlos Rodríguez Figueroa, quien alcanzó 5.425 sufragios, correspondientes al 32,03 % de los votos. La amplia diferencia entre ambos candidatos ratificó el respaldo mayoritario de los ciudadanos de Fonseca hacia la propuesta liderada por Pérez Fuentes.

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Tras recibir la credencial, el nuevo alcalde agradeció el apoyo de la comunidad y destacó el significado de la victoria para el municipio. A través de sus redes sociales manifestó: “Esta es la voluntad de Dios y del pueblo. Gracias Fonseca, esta victoria es tuya”, mensaje con el que celebró oficialmente su llegada a la administración municipal.