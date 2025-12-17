“Pedimos acompañamiento del Gobierno Nacional”: Gobernador de La Guajira por hostigamientos del ELN

El Gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, hizo un fuerte llamado al Gobierno Nacional para que brinde acompañamiento al departamento luego de los hostigamientos del ELN que se han presentado en esta zona del país.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“El llamado urgente también de tener presencia acá en el departamento del Ministerio de Defensa del ministro para que nos ayude a revisar y sobre todo a controlar y brindarle tranquilidad al pueblo guajiro”, manifestó a Caracol Radio.

Hechos violentos en diferentes zonas de La Guajira

Aguilar, manifestó que el hecho más reciente tiene que ver la voladura a la vía férrea del Cerrejón, y a esto se suman varios hechos que se han presentado en cuatro vías en Uribia, en Maicao, y Albania.

“La preocupación está en que han sido situaciones de manera aleatoria que se están generando tanto en sur como en el norte del departamento. Y lo que queremos es que la información, que salga de inteligencia, pues llegue de manera oportuna y así brindarle información al pueblo guajiro para tener tranquilidad“, dijo.