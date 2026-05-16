Cerrejón rechazó bloqueo que completa seis días en línea férrea

La empresa minera Cerrejón rechazó los bloqueos que desde el pasado 11 de mayo afectan la operación de su línea férrea en el municipio de Uribia, y advirtió sobre las consecuencias que estas acciones generan en la continuidad de sus actividades y en la economía de la región.

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Según informó la compañía, el primer bloqueo se mantiene en el kilómetro 142 de la línea férrea y ya completa seis días. La protesta estaría siendo liderada por una persona que, tras finalizar su etapa como aprendiz en la empresa, exige su vinculación laboral directa.

A esta situación se suman reclamos de otros miembros de la comunidad, quienes solicitan autorización para que sus animales puedan pastorear dentro de las instalaciones de Puerto Bolívar, así como oportunidades de empleo.

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Cerrejón también indicó que desde el 14 de mayo se registra un segundo bloqueo en el kilómetro 137, relacionado con un conflicto interno de una comunidad vecina.

La empresa reiteró su rechazo a las vías de hecho como mecanismo de presión y señaló que estas acciones afectan el transporte de carbón a través de la línea férrea, así como el suministro de insumos clave para la operación minera.

“Estas acciones están generando afectaciones a la continuidad del negocio, al transporte de carbón y al suministro de insumos clave para la operación, impactando además el empleo y el desarrollo de La Guajira y del país”, manifestó la compañía en un comunicado.

Cerrejón aseguró además que, en lo corrido de 2026, ha enfrentado 65 bloqueos, la mayoría de ellos de carácter impositivo, es decir, condicionados al cumplimiento de exigencias planteadas por quienes promueven las protestas.

Finalmente, la empresa hizo un llamado al diálogo y a la utilización de los canales institucionales para resolver las inconformidades.