Jairo Aguilar, liderar la gobernanza regional en La Guajira

Uno de los 20 personajes del 2025 de Hora20 de Caracol Radio es Jairo Aguilar, tiene 42 años, desde hace dos dirige el futuro de uno de los departamentos más retadores del país: La Guajira, pues la corrupción y las mafias enquistadas en el poder han sido enfrentadas por Aguilar y al tiempo ha buscado la forma de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

El gobernador asegura que como joven, buscaba hacer las cosas de una manera diferente y tener compromiso de hacer las cosas con transparencia, “necesitaba imprimir una dinámica diferente, este departamento tiene 8 mil comunidades en la zona alta extrema, por eso los esfuerzos eran desde el comienzo y construyendo bien nuestro plan de desarrollo fortaleciendo el turismo, el sector agroindustrial y el energético”.

El acceso al agua ha sido uno de los desafíos más grandes para este departamento, que en su mayoría es desértico, en esa medida, Aguilar ha logrado llevar agua a municipios que están más cercanos de Aruba que a Riohacha, “se han instalado más de 69 proyectos y eso ha pasado por la forma como se hacen los procesos de alistamiento.

Antes el agua nos dividía y quien tenía agua, tenía el poder, eso generaba conflictos y violencia y llevaba a problemas en el territorio”. En esa media, comenta que una vez se arreglan los procesos de alistamiento con las comunidades, entregarle los elementos de los proyectos e inculcar que el agua no divide, sino que une, “eso lo entendió bien Misión La Guajira, donde han llevado agua y se ha impactado de manera positiva a 25 mil personas”.

Otro de los problemas que durante décadas afectó al departamento fue la muerte de niños por cuenta de la desnutrición, en esa medida, desde la Gobernación de La Guajira se impulsó una alianza entre el Plan de Alimentación Escolar y el Programa Mundial de Alimentos, “es el mejor operador del país, impulsamos el programa de compra local, comprarle a nuestros productores, somos el único departamento que cumple con la Ley de compra local y estamos beneficiando a 85 mil niños, además, ayudamos la producción local de alimentos”.

Enfrentando problemas como el acceso al agua y garantizando los alimentos para los niños, para Aguilar uno de los ejes de su administración es el turismo y lograr que más personas visiten el departamento.

Esa iniciativa ha llevado a que La Guajira ganara el premio al mejor video promocional en turismo del mundo este 2025, “eso ha llevado a que terminemos el año con 40 mil turistas extranjeros, eso son US$2,2 millones que se consumen con tarjeta de crédito y el Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha pasará de 625 mil a 640 mil pasajeros movilizados al finalizar el año”.

Frente a los desafíos para el 2026, Aguilar plantea que los retos serán en varios frentes: la construcción del malecón de Riohacha, 2,6 kilómetros como estrategia de conectividad marítima, la cuarta marina y el avance de proyectos como la ruta Francisco El Hombre y la vía de la Alta Guajira de San Martín a Nazareth, sobre la cual el Grupo Aval ya avanza en los estudios de estos 120 kilómetros, que según el gobernador, cambiarán la cara del departamento.