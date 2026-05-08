Fiscalía esclarece el asesinato de dos policías en el sur del Cauca

Uniformados asesindos en el el sur del Cauca en el 2017. Crédito:Suministrada.

La Vega - Cauca

Hay avances en el caso del asesinado de dos policías perpetrado en el sur del Cauca, caracterizado por la manipulación de la escena del crimen y falsos testimonios, que en su momento denunció Caracol Radio, y que hoy presenta resultados por parte de la Fiscalía.

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El ente investigador judicializó a los patrulleros Iván Darío Ramírez y Yonier Marín Millán y al subintendente, retirado, Jhon Martínez por su presunta responsabilidad en la muerte de los dos uniformados en zona rural de La Vega, sur del Cauca en junio del 2017.

Además de incidir en la muerte de los patrulleros Víctor Manuel López Giraldo y Fabián Ordoñez Canciname, los implicados habrían alterado los elementos materiales probatorios.

En la fecha mencionada, los uniformados se movilizaban en un vehículo institucional para atender un caso operacional donde, según las primeras versiones de los imputados, fueron atacados por hombres armados que causaron la muerte de sus compañeros.

Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, “las labores adelantadas por el CTI permitieron establecer que los disparos provinieron del interior del automotor oficial y habrían sido accionados por los dos patrulleros hoy procesados, presuntamente por una manipulación indebida de las armas de dotación”.

Posteriormente, los patrulleros Iván Ramírez y Yonier Marín y el subintendente retirado Jhon Jairo Martínez habrían entregado testimonios falsos para simular un ataque del ELN.

A los procesados se les imputaron los delitos de homicidio culposo, fraude procesal y ocultamiento de material probatorio.

Ninguno de los imputados aceptó los cargos.