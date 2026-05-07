Crece el clamor por la liberación de tres soldados secuestrados por las disidencias en Cauca

Popayán, Cauca. Tras casi un año de secuestro, tres soldados del Ejército Nacional permanecen en poder de disidencias de las Farc en el departamento, sin que hasta el momento se conozcan avances en su liberación.

Se trata del soldado Jamerson Adrián Guachetá, adscrito a la Vigésima Novena Brigada, secuestrado el 26 de julio de 2025 en zona rural del municipio de Cajibío; Juan David Buitrón Caicedo, retenido el 26 de agosto en el municipio de Balboa; y el soldado profesional Víctor Hugo Yepes García, raptado el 14 de noviembre de 2025, durante combates con la estructura Carlos Patiño en el sur del Cauca.

Las Fuerzas Militares reiteraron su rechazo por el secuestro de los uniformados y afirmaron que mantenerlos privados de la libertad constituye una flagrante vulneración del Derecho Internacional Humanitario.

En medio de este panorama, familiares de los soldados y la Iglesia Católica en el Cauca se han sumado al clamor por su liberación, solicitando a los grupos armados un gesto humanitario que permita su regreso a casa.

Las familias insistieron en la necesidad de acciones que faciliten la liberación de los uniformados, en medio de la incertidumbre que enfrentan desde hace varios meses por conocer su estado de salud y poder reencontrarse con ellos.

Estos casos hacen parte de un total de cinco uniformados que permanecen en poder de grupos armados ilegales en los departamentos de Cauca y Nariño.