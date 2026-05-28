Golpe a la minería ilegal en el Cauca: destruyen maquinaria que financiaba a disidencias de las Farc

Cauca

Las autoridades propinaron un contundente golpe a la minería ilegal de las disidencias de las Farc en el norte del Cauca, con la destrucción de dos dragas y varios equipos utilizados para la extracción ilícita de oro.

El operativo se realizó en zona rural de los municipios de Caldono y Santander de Quilichao, sobre afluentes del río Mondomo, donde tropas de la Tercera División del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional, intervinieron dos puntos dedicados a la explotación ilegal de minerales.

En la primera acción militar, desarrollada en Caldono, los uniformados hallaron una draga tipo buzo y dos motores a combustión diésel utilizados para la extracción ilegal de oro.

Posteriormente, en una segunda operación adelantada en Santander de Quilichao, fue ubicada otra unidad minera ilegal donde fueron encontrados una draga y dos motores industriales empleados para esta actividad ilícita.

De acuerdo con las autoridades, en total fueron destruidas dos dragas y cuatro motores industriales con capacidad de producir cerca de 3.000 gramos de oro mensuales, equivalentes a aproximadamente 1.698 millones de pesos en rentas ilícitas.

El brigadier general Diego Jaramillo Muñoz, comandante de la Vigésima Novena Brigada del Ejército, aseguró que estas operaciones representan un golpe importante contra las economías ilícitas de estas estructuras armadas ilegales.

“De acuerdo con inteligencia militar, la actividad ilícita generaba rentas criminales favoreciendo a integrantes de la estructura Jaime Martínez”, señaló el oficial.

Además del impacto económico, las autoridades alertaron sobre las graves afectaciones ambientales ocasionadas por la minería ilegal, entre ellas la contaminación de fuentes hídricas, daños a la fauna y riesgos para las comunidades ribereñas.

El Ejército Nacional aseguró que continuará los operativos en el norte del Cauca para debilitar las finanzas de las disidencias y proteger los recursos naturales de la región.