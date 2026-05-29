Investigan presuntos delitos electorales en Cauca tras captura de ciudadano con $70 millones

La captura del sujeto de 26 años se registró en la vía Santander de Quilichao – Timba sector Lomas Bajitas. Crédito: Policía Cauca.

Santnader de Quilichao - Cauca

Las autoridades investigan si el caso de una persona capturada con más de 70 millones de pesos en el norte del cauca tendría relación con redes de corrupción y compra de votos para los comicios del próximo domingo.

La captura del sujeto de 26 años se registró en la vía Santander de Quilichao – Timba sector Lomas Bajitas durante actividades de registro y control por parte de uniformados de la seccional de tránsito.

De acuerdo con las autoridades, el implicado será procesado por el delito de lavado de activos luego de portar 74 millones de pesos ocultos en ocho paquetes de plástico dentro de un bolso, de los cuales no puedo explicar origen y legalidad.

El comandante de la Policía Cauca, coronel Gerson Bedoya, afirmó que el dinero podría estar relacionado con prácticas ilegales relacionadas con la corrupción electoral.

El oficial puntualizó que en el marco del plan democracia 2026 buscan golpear a las estructuras ilegales que quieren afectar la transparencia del sufragio.

Las investigaciones judiciales continúan para establecer posibles nexos políticos y delincuenciales del capturado.