Cayó alias ‘Juan Benavídez’, cabecilla de la estructura ‘Jaime Martínez’ de las disidencias en Cauca

Popayán, Cauca

En una operación conjunta entre la Policía, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado alias ‘Juan Benavídez’, señalado como tercer cabecilla de la estructura ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc.

La detención se logró mediante labores de investigación e inteligencia, que permitieron ubicar a este integrante del grupo armado ilegal con presencia en la costa pacífica caucana y zona rural de Buenaventura.

De acuerdo con el Departamento de Policía Cauca, alias ‘Juan Benavídez’ tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 12 años dentro de esta estructura

Según las investigaciones, estaría vinculado a acciones terroristas contra la Fuerza Pública en esta zona del departamento, especialmente en el municipio de López de Micay.

El comandante de la Policía en el Cauca, coronel Gerson Bedoya, aseguró que “entre los hechos que se le atribuyen está un ataque con artefacto explosivo improvisado contra unidades de la Armada Nacional en julio de 2025, que dejó dos infantes de Marina lesionados”.

Asimismo, indicó que el capturado también sería responsable de la acción criminal registrada en febrero de 2022 en López de Micay, donde fue asesinado el patrullero Anderson Darío Cuasquer Montenegro.

Alias “Juan Benavídez” deberá responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Con esta captura, las autoridades aseguran una afectación directa a la capacidad operativa de la estructura “Jaime Martínez”, al mando de alias “Iván Mordisco”, y a sus acciones terroristas en la costa pacífica caucana.