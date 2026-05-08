Descubren bodega de explosivos del ELN

Hallazgo de explosivos en zona rural de El Zulia / Foto Ejército Nacional

Cúcuta

Tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, en coordinación con la Policía Nacional, adelantaron un operativo que permitió hallar en la vereda Cerro León del municipio de El Zulia, Norte de Santander, una bodega clandestina con artefactos explosivos que haría parte del frente Juan Fernando Porras Martínez, del ELN.

En el lugar fueron hallados, dos cilindros de 33 libras y uno de 100 libras acondicionados con 30 y 60 kilogramos de explosivo tipo R-1, lo que equivale a un radio de acción aproximado de 100 a 650 metros a la redonda.

Así mismo, se incautaron 120 kilogramos de explosivo de fabricación artesanal denominado R-1; 100 metros de cable dúplex, 03 detonadores eléctricos y 02 proveedores para fusil.

A través de inteligencia se constató que estas cargas explosivas serían activadas al paso de la Fuerza Pública que realiza operaciones en la zona, especialmente de interacción, sin tener en cuenta la presencia constante de población civil que habita en la zona.

El Ejército Nacional rechazó la utilización indiscriminada de medios y métodos de guerra no convencionales utilizados para afectar a las comunidades y personal militar.