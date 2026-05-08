Judicializado presunto responsable del homicidio de un taxista en Cúcuta

Cúcuta

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a William Sneyder Hernández Sedano, por su presunta participación en el crimen de un conductor de un taxi en hechos ocurridos el pasado 23 de febrero en el barrio Chapinero de Cúcuta.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron cuando la víctima transportaba a tres personas y se habría presentado una discusión con una de las pasajeras. En ese momento Hernández Sedano, al parecer, atacó con arma cortopunzante al conductor.

La víctima intentó huir del lugar sin embargo fue alcanzada por los agresores, quienes le ocasionaron múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo, causándole la muerte.

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Posteriormente, el hoy procesado presuntamente se apoderó de pertenencias de la víctima, entre ellas, celular, un reloj y dinero en efectivo, según lo informó la Fiscalía.

La captura de Hernández Sedano se hizo efectiva el pasado 1 de mayo, en cumplimiento de orden judicial emitida por un juez de control de garantías.

Un fiscal seccional de la Unidad de Vida le imputó los delitos de homicidio agravado y hurto calificado. El procesado no aceptó cargos y le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.