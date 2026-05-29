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29 may 2026 Actualizado 16:58

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Popayán

El ministro de Defensa hará revisión al Plan Democracia en el Cauca

En el territorio el alto funcionario analizará los dispositivos de seguridad en el suroccidente del país para las elecciones presidenciales.

Décima Novena Sesión de la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales en Cauca. Crédito: Gobernación del Cauca.

Décima Novena Sesión de la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales en Cauca. Crédito: Gobernación del Cauca.

Décima Novena Sesión de la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales en Cauca. Crédito: Gobernación del Cauca.

Richar Vidal

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Popayán -Cauca

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, arribará al departamento del Cauca para liderar la última revisión del Plan Democracia previo a los comicios presidenciales del Domingo.

La visita la confirmó la secretaria de gobierno del Cauca, Maribel Perafán que manifestó que “estará con nosotros el ministro Pedro Sánchez haciendo la última revisión del plan que permita tener a la Fuerza Pública en todos los municipios del departamento”.

El alto funcionario desde Popayán analizará el dispositivo de seguridad en el suroccidente del país junto con la cúpula militar, de policía y autoridades locales y regionales.

La Secretaría indicó en el marco de la Décima Novena Sesión de la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales que los informes de las entidades de control permiten prever un escenario óptimo para que la jornada se desarrolle como una verdadera fiesta democrática.

Todo está previsto para que el domingo se generen las condiciones necesarias para que las personas puedan salir libremente a ejercer su derecho al voto”, dijo Perafán.

Más información

Frente al mapa de vulnerabilidad expuestos por la MOE El trabajo conjunto entre Ejército, Policía y entes territoriales busca blindar todos los componentes de la jornada electoral y ofrecer tranquilidad a los jurados, testigos y votantes durante la jornada de votación y el preconteo de votos.

Richar Vidal

Richar Vidal

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...

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