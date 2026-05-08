Destruyen artefacto explosivo instalado por disidencias de ‘Mordisco’ en el norte del Cauca

Corinto, Cauca

Tropas del Ejército Nacional lograron ubicar y destruir de manera controlada un artefacto explosivo improvisado instalado por las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el norte del departamento del Cauca.

De acuerdo con la Tercera División del Ejército Nacional, el explosivo había sido instalado por integrantes de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz en la vereda La Paila, zona rural del municipio de Corinto.

La poderosa carga pretendía ser activada al paso de las tropas que desarrollan operaciones militares en esta zona del departamento, representando un riesgo tanto para los uniformados como para la población civil.

El brigadier general Hernando Africano, comandante de la Tercera División del Ejército Nacional, aseguró que las tropas han logrado reaccionar oportunamente frente a este tipo de amenazas.

“El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares sostenidas, conjuntas, coordinadas e interinstitucionales orientadas a contrarrestar el accionar de las estructuras criminales para debilitar sus capacidades y proteger a la población civil en el suroccidente del país”, señaló el oficial.

El Ejército confirmó que esta acción permitió neutralizar una nueva amenaza en el territorio y cerrar el paso a las intenciones criminales de esta estructura armada ilegal.

En la zona fueron reforzados los patrullajes y controles militares, debido a los reiterados intentos de ataques contra la Fuerza Pública por parte de grupos armados ilegales que delinquen en el norte del Cauca.