Dos expertos en explosivos clave para las disidencias fueron capturados en el Cauca

Tras la legalización de las capturas los implicados fueron enviados a la cárce. Crédito: Policía Nacional.

Popayán - Cauca

El Ejército y la Policía reportaron la captura, en las últimas horas, de dos hombres señalados como expertos en el manejo de explosivos y drones, al servicio de las disidencias de las Farc, responsables de varios ataques terroristas en el Cauca.

El operativo se desarrolló en la vereda Cajete de Popayán.

De acuerdo con el reporte policial, se trata de alias ‘Johan’ y alias ‘Santiago’, presuntamente reclutados cuando eran menores, al parecer, por alias ‘Rayo’, instruidos en el manejo de explosivos y con experiencia criminal de alrededor de 7 años.

Los dos capturados harían parte de la estructura Carlos Patiño con injerencia delictiva en el sur del Cauca.

‘Johan’ es señalado como el presunto “responsable del atentado con ‘carrobomba’ en El Estrecho Patía que en el 2025 dejó a una mujer asesinada y varios heridos entre civiles y uniformados. También del ataque al Cantón Militar de Popayán en 2024”, explica el reporte oficial.

De igual manera apunta a que alias ‘Santiago’, “habría tenido una participación destacada en varios ataques incluido uno con un automotor acondicionado con explosivos detonado contra la Estación de Policía en El municipio de El Patía en 2025”.

El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Popayán, teniente coronel Julián Castañeda destacó que hay indicios que apuntan a que los detenidos estarían en la capital del Cauca planeando acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población civil.

“Con la detención de estos dos individuos se neutralizan planes terroristas vigentes”, recalcó el oficial que además puntualizó que luego de la legalización de las capturas los dos explosivistas fueron enviados a la cárcel.

En Popayán las autoridades continúan en el despliegue operativo para restarle capacidad criminal a estructuras como las disidencias de las Farc que en las últimas semanas aumentaron su presencia en los sectores rurales.