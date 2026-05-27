Con más de 1700 policías se blindará la seguridad de las elecciones presidenciales en Popayán

Además llegó un refuerzo de 20 policías enviados desde el nivel central realizará patrullajes urbanos. Crédito: Policía Nacional.

Popayán - Cauca

Con más de 1700 uniformados de la Policía Nacional se blindarán las elecciones presidenciales en Popayán el próximo domingo. En la capital del Cauca las autoridades reportaron que todo está listo para los comicios.

El pie de fuerza custodiará el área metropolitana y municipios cercanos.

El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Henry Ávila, confirmó que el dispositivo cubrirá 84 puestos y 936 mesas de votación para garantizar la seguridad de 316.000 ciudadanos habilitados para votar.

El despliegue institucional este articulado con el Ejército Nacional.

“El refuerzo lo designó la dirección nacional de Policía para garantizar todo el desarrollo de los comicios. Tenemos cobertura de 107 puestos electorales en conjunto con el Ejército”, resaltó el oficial.

Además, un refuerzo de 20 policías enviados desde el nivel central realizará patrullajes urbanos.

El comandante Ávila puntualizó que el blindaje de la capital caucana incluirá tecnología de punta con la activación de cámaras de vigilancia urbana y tres sistemas de drones no tripulados que patrullarán los puestos de votación con mayor afluencia para mitigar riesgos.