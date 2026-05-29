Cayó dinamizador de las economías ilícitas de las disidencias en el norte del Cauca

La captura se registró en el perimetro urbano del municipio de Suárez, Cauca.

Suárez - Cauca

En el Cauca cayó alias ‘Cuatín’ uno de los presuntos dinamizadores de las economías ilícitas de las disidencias de las Farc, figuraba en el cartel de los más buscados del Valle del Cauca, las autoridades ofrecían 100 millones de pesos por su ubicación y captura.

De acuerdo con la Tercera de la División del Ejército, la captura tuvo lugar en zona urbana del municipio de Suárez.

El comandante de la Fuerza de Despliegue rápido número Cinco, coronel Francisco Javier Agudelo el detenido hacía parte de las redes de apoyo del terrorismo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

“Era requerido por los delitos de concierto para delinquir, en concurso heterogéneo con invasión de áreas de especial importancia ecológica, daño en los recursos naturales, ecocidio y contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero y otros materiales”, dijo el oficial.

En el marco de las actividades delictivas alias ‘Cuatín’ lograba beneficios económicos para la estructura delincuencial a partir de acciones como la extorsión relacionados con minería ilegal, aprovechándose del control territorial que ejercen las disidencias de ‘Mordisco’ en localidades como Buenos Aires y Suárez.

Las Fuerzas Militares puntualizaron que con la salida de circulación del peligroso delincuente se le resta capacidad de financiación a la estructura Jaime Martínez y se evitan afectaciones al medio ambiente y se aporta a la seguridad y tranquilidad a las comunidades que habitan el norte del Cauca.