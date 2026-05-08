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08 may 2026 Actualizado 22:36

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Ana Milena Maya fue designada como rectora encargada de la Universidad Popular del Cesar

El Consejo Superior Universitario escogió el encargo por unanimidad.

Ana Milena Maya, rectora encargada de la Universidad Popular del Cesar. Foto: Universidad Popular del Cesar.

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Luego de una reunión extraordinaria del Consejo Superior Universitario, se ha escogido a Ana Milena Maya como rectora encargada de la Universidad Popular del Cesar.

Lea también: Consejo de Estado suspendió provisionalmente nombramiento del rector de la UPC

La decisión se tomó en la tarde de este viernes, 8 de mayo. La mujer se desempañaba como vicerrectora académica del alma mater.

La designación se da tras la suspensión provisional del nombramiento de Guillermo Andrés Echavarría, quien fue apoyado por Juliana Guerrero, por el Consejo de Estado. El alto tribunal consideró que no acreditó el cumplimiento de uno de los requisitos.

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En el fallo de la magistrada Gloria Gómez Montoya, se indica que Guillermo Andrés Echavarría no cumplía con los requisitos para llegar a la rectoría de la Universidad Popular del Cesar. Se necesitaban cinco años de experiencia como docente, pero Echavarría Gil solo acreditaba cuatro años, 10 meses y 26 días.

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