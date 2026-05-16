Alerta por brote de dengue en Valledupar: más de 1.200 casos y una muerte confirmada

Autoridades de salud reiteran el llamado a eliminar aguas estancadas en viviendas para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue

La secretaria de Salud de Valledupar, Jaide Medina Calderón, confirmó que el municipio continúa en brote de dengue y reveló que, en lo corrido del año, ya se han notificado 1.293 casos de la enfermedad, además de una muerte confirmada por el Instituto Nacional de Salud.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La funcionaria explicó que la situación sigue siendo preocupante, especialmente por el alto número de menores afectados.

“Seguimos en brote todavía en el municipio de Valledupar. A semana epidemiológica llevamos 1.293 casos de dengue”, indicó Medina Calderón.

Lea también: Investigan homicidio de comerciante de máquinas de casino en Barranquilla

Según el balance entregado por la Secretaría de Salud, de los casos reportados, 607 corresponden a dengue sin signos de alarma y 685 a dengue con signos de alerta, pacientes que han requerido atención en centros hospitalarios. Además, se confirmó un caso de dengue grave.

La secretaria señaló que 783 de los contagios corresponden a menores de 15 años, razón por la cual las autoridades han intensificado las acciones preventivas en instituciones educativas.

La funcionaria recordó que en 2025 se reportaron tres muertes asociadas a esta enfermedad en la capital del Cesar.

“La fumigación no es la solución”

La secretaria insistió en que la eliminación de criaderos sigue siendo la principal herramienta para combatir el mosquito transmisor del dengue y aseguró que la fumigación, aunque necesaria en algunos casos, no resuelve el problema de fondo.

“La fumigación no es la solución. La solución es eliminar los criaderos”, enfatizó.

Explicó que las lluvias registradas desde comienzos de año, sumadas a las altas temperaturas, han favorecido la reproducción del mosquito Aedes Aegypti en depósitos de agua limpia acumulados en viviendas y espacios abiertos.

Por ello, reiteró el llamado a la comunidad para lavar albercas cada tres días, cambiar constantemente el agua de floreros, eliminar llantas y botellas almacenadas en patios y evitar cualquier recipiente que pueda acumular agua.

También hizo un llamado especial a los conjuntos residenciales para que mantengan limpios los tanques elevados y realicen mantenimiento permanente a piscinas y depósitos de agua.