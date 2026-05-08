Consejo de Estado suspendió provisionalmente nombramiento del rector de la UPC

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el nombramiento de Guillermo Andrés Echavarría como rector de la Universidad Popular del Cesar para el periodo 2026 - 2030.

En el fallo de la magistrada Gloria Gómez Montoya, se indica que Guillermo Andrés Echavarría no cumplía con los requisitos para llegar a la rectoría de la Universidad Popular del Cesar. Se necesitaban cinco años de experiencia como docente, pero Echavarría Gil solo acreditaba cuatro años, 10 meses y 26 días.

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“Se tiene que al momento de la inscripción sólo se acreditan un total de 4 años, 10 meses y 26 días de trabajo a docente en la Universidad Popular del Cesar, lo que no se ajusta a la exigencia estatutaria que se alegó como desconocida, dando lugar a la suspensión provisional de los efectos del acto acusado”, indicó el Consejo de Estado.

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Por otra parte, el Consejo de Estado indicó que se no se le puede tener en cuenta la experiencia de Guillermo Andrés Echavarría en una empresa.

“La Sala encuentra que le asiste razón al demandante al señalar que no es procedente tener en cuenta la labor desempeñada por el señor Guillermo Andrés Echavarría Gil en UPARSISTEM S.A.S.“, se lee en el fallo.