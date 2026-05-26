Natalicio de Diomedes Díaz: estos son los números del ‘Cacique’, según Joaco Guillén

Hoy se cumplen 65 años del natalicio del cantautor guajiro, Diomedes Díaz / Colprensa

Este martes, 26 de mayo se conmemora 69 años del natalicio de Diomedes Díaz, quien fue uno de los grandes exponentes del Vallenato. Y esta fecha es una de las más esperadas por sus seguidores, quienes apuntan varios números de la suerte.

El encargado de publicarlo cada año es Joaco Guillén, quien fue mánager de Diomedes Díaz por varios años. Muchos lo apuntan en chances y rifas.

Los números son los siguientes: 6913 – 2669 – 6911 – 6957 – 1269 – 2013 – 1957 – 1612

“Mis queridos seguidores, estos son los números del Cacique para el aguinaldo a su fanaticada con mucha fe. Hay que hacerlos temprano antes que los bloqueen”, manifestó Guillén.