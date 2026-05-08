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08 may 2026 Actualizado 15:09

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Demandantes celebran suspensión del nombramiento de Guillermo Echavarría como rector de la UPC

La elección de Echavarría había tenido constantes críticas por parte de la comunidad universitaria, también por la participación de Juliana Guerrero como delegada gubernamental.

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El docente Álvaro Iglesias, quien fue uno de los aspirantes a la rectoría de la Universidad Popular del Cesar, habló en 6AM W de Caracol Radio sobre la decisión del Consejo de Estado de otorgar una medida cautelar que implica que la polémica elección de Guillermo Echavarría queda provisionalmente suspendida.

Le podría interesar: “Fue a nuestras espaldas”: Estudiantes UPC por nombramiento en el que participó Juliana Guerrero

Previamente, varios actores de la comunidad educativa, entre integrantes del cuerpo estudiantil y docente, habían manifestado su inconformidad por la elección que se llevó a cabo en tiempo récord, con la presencia de Juliana Guerrero, imputada por presentar títulos falsos.

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