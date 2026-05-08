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Demandantes celebran suspensión del nombramiento de Guillermo Echavarría como rector de la UPC

El docente Álvaro Iglesias, quien fue uno de los aspirantes a la rectoría de la Universidad Popular del Cesar, habló en 6AM W de Caracol Radio sobre la decisión del Consejo de Estado de otorgar una medida cautelar que implica que la polémica elección de Guillermo Echavarría queda provisionalmente suspendida.

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Previamente, varios actores de la comunidad educativa, entre integrantes del cuerpo estudiantil y docente, habían manifestado su inconformidad por la elección que se llevó a cabo en tiempo récord, con la presencia de Juliana Guerrero, imputada por presentar títulos falsos.

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