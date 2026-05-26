Capturan al presunto responsable del homicidio de ‘El Mono’ Estrada en Valledupar

La Policía confirmó la captura de Brayan Vásquez, de 20 años, en el barrio La Nevada, en Valledupar y quien sería la persona que disparó a Deivis José Estrada Daza, en un intento de hurto en el barrio La Granja el pasado 8 de abril.

“Seria la persona que descendió de un vehículo tipo taxi e intimidó a la víctima con arma de fuego con el propósito de hurtarle sus pertenencias; sin embargo, en medio de la acción delincuencial, el comerciante habría opuesto resistencia y recibió un impacto con arma de fuego que posteriormente le causó la muerte”, indicó la Policía.

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El pasado 19 de abril ya había sido capturado un hombre de 32 años conocido con el alias de “Lalo” o “Lalocura”, quien sería el conductor del taxi utilizado para movilizar al presunto asesino de ‘El Mono’ Estrada.

Alias “Brayan” quedó a disposición de las autoridades competentes por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego agravado.