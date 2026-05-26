Capturan al presunto responsable del homicidio de ‘El Mono’ Estrada en Valledupar
El crimen de Deivis José Estrada se registró el ocho de abril en la capital del Cesar.
La Policía confirmó la captura de Brayan Vásquez, de 20 años, en el barrio La Nevada, en Valledupar y quien sería la persona que disparó a Deivis José Estrada Daza, en un intento de hurto en el barrio La Granja el pasado 8 de abril.
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“Seria la persona que descendió de un vehículo tipo taxi e intimidó a la víctima con arma de fuego con el propósito de hurtarle sus pertenencias; sin embargo, en medio de la acción delincuencial, el comerciante habría opuesto resistencia y recibió un impacto con arma de fuego que posteriormente le causó la muerte”, indicó la Policía.
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El pasado 19 de abril ya había sido capturado un hombre de 32 años conocido con el alias de “Lalo” o “Lalocura”, quien sería el conductor del taxi utilizado para movilizar al presunto asesino de ‘El Mono’ Estrada.
Alias “Brayan” quedó a disposición de las autoridades competentes por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego agravado.