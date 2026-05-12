Alertan traslado de laboratorios de cocaína del Catatumbo al sur del Cesar

El traslado de laboratorios para el procesamiento de cocaína desde la región del Catatumbo hacia el sur del Cesar encendió las alertas de las autoridades departamentales. Así lo advirtió el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, durante una mesa de trabajo desarrollada con mandos de la Quinta Brigada del Ejército Nacional para fortalecer las estrategias de seguridad en esa zona del departamento.

El funcionario explicó que las acciones se concentran en municipios como Aguachica, Río de Oro, San Martín, San Alberto, Gamarra y González, donde se busca aumentar el pie de fuerza y reforzar la ofensiva contra estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, el secuestro, la extorsión y el microtráfico.

Según Esquivel, uno de los principales factores de preocupación es el desplazamiento de laboratorios de drogas desde el Catatumbo hacia el sur del Cesar, situación que estaría generando nuevas dinámicas delictivas en la región.

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La advertencia surge días después de que tropas del Ejército y unidades Antinarcóticos de la Policía descubrieran un mega laboratorio subterráneo de cocaína en zona rural de Aguachica, el cual estaba oculto bajo la fachada de una granja avícola y porcina. Según las autoridades, la estructura pertenecería al frente Camilo Torres del ELN y tenía capacidad para producir hasta una tonelada mensual de cocaína.

En ese operativo fueron hallados más de 600 kilogramos de cocaína, además de insumos químicos, túneles y sistemas clandestinos diseñados para evitar la detección aérea y terrestre. Las autoridades estimaron que la infraestructura criminal superaba los 3.900 millones de pesos.

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Además, en enero de este año, el Ejército ya había desmantelado otro laboratorio del ELN en zona rural de Río de Oro, donde fueron incautados 824 kilogramos de cocaína. Las investigaciones indicaron que el complejo recibía droga procedente del Catatumbo y utilizaba rutas hacia Venezuela y el Caribe para su salida internacional.

Durante la reunión de seguridad, las autoridades analizaron los resultados operacionales obtenidos en los últimos meses, entre ellos capturas e incautaciones realizadas en diferentes municipios del sur del Cesar. Asimismo, reiteraron el compromiso de mantener presencia institucional permanente para contrarrestar el accionar delincuencial.