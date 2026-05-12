Golpe al narcotráfico: incautan más de 16 toneladas de insumos químicos en el Cesar

Golpe al narcotráfico: incautan más de 16 toneladas de insumos químicos en el Cesa

La Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional, incautó más de 16 toneladas de insumos químicos utilizados para la producción de cocaína durante un operativo realizado en el municipio de Aguachica.

Según informó la institución, la operación se llevó a cabo mediante una diligencia de allanamiento y registro en una bodega clandestina que era utilizada para el almacenamiento, acopio y distribución ilegal de sustancias químicas.

Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron 11.300 kilogramos de cloruro de calcio, 3.075 kilogramos de bisulfito de sodio, además de 1.100 galones de acetato de n-propilo, 330 galones de xileno, 935 galones de isobutanol y 220 galones de cloruro de acetilo.

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De acuerdo con las investigaciones, los insumos químicos provenían de distintas regiones del país y tenían como destino laboratorios clandestinos ubicados en los departamentos de Bolívar y Norte de Santander, donde serían utilizados para el procesamiento de cocaína.

Las autoridades indicaron que información de inteligencia permitió establecer que la estructura criminal tendría presuntos vínculos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, consolidando una red dedicada al abastecimiento de insumos químicos para fortalecer las finanzas ilegales derivadas del narcotráfico.

Este resultado se conoce en medio de las alertas emitidas por autoridades del Cesar sobre el presunto traslado de laboratorios de cocaína desde la región del Catatumbo hacia el sur del departamento.

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El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, advirtió recientemente que municipios como Aguachica, Río de Oro, San Martín, San Alberto, Gamarra y González están siendo priorizados por las autoridades ante el aumento de actividades relacionadas con narcotráfico, secuestro y extorsión.

La Policía señaló además que las sustancias incautadas tenían la capacidad potencial de producir aproximadamente 11,3 toneladas de clorhidrato de cocaína, evitando así su procesamiento y posterior distribución en mercados ilícitos nacionales e internacionales