Descubren en Cesar megalaboratorio subterráneo de coca del ELN oculto como granja

Un complejo clandestino para el procesamiento de cocaína, oculto bajo tierra y disfrazado de granja agropecuaria, fue desmantelado por tropas del Ejército y unidades Antinarcóticos de la Policía en zona rural de Aguachica, sur del Cesar. Según las autoridades, el laboratorio pertenecería al frente Camilo Torres Restrepo del ELN y tenía capacidad para producir una tonelada mensual de cocaína.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La operación se desarrolló en la vereda Sabana de Piñas, donde las autoridades hallaron una estructura diseñada para pasar desapercibida ante sobrevuelos y labores de inteligencia. En la superficie funcionaban dos galpones con apariencia de explotación avícola y porcina, mientras que debajo de ellos existían compartimientos ocultos, túneles y cavidades subterráneas destinadas al almacenamiento de droga e insumos químicos.

Encontraron más de 600 kilogramos de cocaína

En el lugar fueron encontrados cerca de 605 kilogramos de cocaína, avaluados en más de 3.323 millones de pesos, además de 2.570 galones de sustancias químicas como acetona, ácido sulfúrico y ACPM, así como 150 kilogramos de insumos sólidos utilizados para el procesamiento del alcaloide.

Las autoridades también incautaron hornos, balanzas digitales, una prensa hidráulica, empacadoras al vacío y otras herramientas empleadas en la producción de droga. De acuerdo con información oficial, toda la infraestructura criminal superaría los 3.900 millones de pesos.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el sofisticado sistema de ocultamiento. El complejo contaba con redes eléctricas clandestinas, drenajes y mecanismos de bombeo diseñados para reducir olores químicos y minimizar rastros de contaminación, dificultando así su detección aérea y terrestre.

En la zona también fueron hallados animales en estado de descomposición. Según el reporte oficial, en la supuesta granja había cerca de 100 pollos y 25 cerdos utilizados para mantener la fachada del lugar.

Las autoridades señalaron que con este operativo se golpea de manera significativa la estructura financiera y logística del ELN en la región, además de evitar la distribución de más de 762 mil dosis de estupefacientes.