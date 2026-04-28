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28 abr 2026 Actualizado 19:40

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Política

Presentaron a Juliana Guerrero como delegada de Petro en posesión del rector de UniCesar

Juliana Guerrero. Foto: Suministrada.

Juliana Guerrero. Foto: Suministrada.

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Lina María Vegavegacabravegacabra

El pasado 27 de abril, en el marco de la posesión de Guillermo Andrés Echevarría Gil como rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC) para el periodo 2026-2030, hubo polémica por la presencia de Juliana Guerrero en ek evento.

Guerrero, quien es cercana al Gobierno del presidente Gustavo Petro y ha estado envuelta en varios escándalos en los últimos meses, quedó en evidencia durante la verificación del quórum del acto oficial.

En video, quedó registrado el momento en el que fue mencionada de la siguiente manera: “Doctora. Juliana Andrea Guerrero Jiménez, designada del presidente de la República”.

Cabe señalar que, a pesar de que Guerrero no ocupa cargos oficiales en el Gobierno, fue presentada como su representante en un acto institucional.

Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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