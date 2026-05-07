“No hay un desincentivo a la delincuencia”: alcalde Galán cuestiona sistema para condenar criminales

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, y se refirió a uno de los temas más coyunturales que hay en la capital del país: la inseguridad que hay en la actualidad.

El mandatario reconoció que se debe trabajar más por recuperar la seguridad de la ciudad, pero también aseguró que el sistema judicial presenta falencias.

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“Hemos tenido casos, por ejemplo, de los llamados fleteros, donde la Policía ha capturado en Bogotá y en Cundinamarca una misma banda o miembros de la misma banda, y salen libres a pesar de tener porte ilegal de armas. Yo estoy de acuerdo con que tenemos que hacer más desde el Distrito, hemos fortalecido el número de cámaras, hemos conectado las cámaras privadas”, dijo Galán.

Y agregó, “también hay otras discusiones que para poder, en cierta forma, cambiar de fondo la problemática de seguridad, hay que dar capacidades de la Policía y un sistema judicial que sancione efectivamente a quien es violento y quien comete este tipo de delitos, y no, digamos, una situación de bicicleta estática donde se captura y sale, se captura y sale, y se captura. No hay un desincentivo a la delincuencia”.

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Por último Galán aseguró que asume las responsabilidades por la situación de inseguridad, pero también los temas legales y del sistema penitenciario se deben revisar.

“Estoy de acuerdo en asumir la responsabilidad que me corresponde como alcalde en el trabajo coordinado con Policía, con Fiscalía, pero creo que la discusión hay que darla de fondo, y no se está dando. Y este Gobierno Nacional no la ha dado, porque el Gobierno tiene una visión distinta de cómo enfrentarse a la delincuencia. Ellos, en cierta forma, dicen que el celular se lo roban, si simplemente es porque quieren regalárselo a la novia. No, pues, cuando se roban un celular pueden terminar matando a la persona. Eso no se puede minimizar ni romantizar, y así lo hace este Gobierno".

Escuche la entrevista completa a continuación:

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