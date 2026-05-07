“Ojalá podamos llegar a un acuerdo”: Galán tras diferencias con Gobierno por Regiotram del Norte

Este jueves, 7 de mayo, habló en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para referirse a la coyuntura que se da desatado entre el distrito y el Gobierno Nacional debido a que la capital del país habría quedado por fuera del proyecto Regiotram del Norte, también conocido como Tren de Zipaquirá.

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El mandatario insistió en que se deben buscar soluciones en las mesas que se instalarán y donde se presentarán las inquietudes técnicas como por ejemplo la elevación del trazado en unos tramos.

“Yo sé los dije busquemos fórmulas, hagamos unas mesas técnicas y podamos llegar a un acuerdo. No son temas menores para que garanticen que los ciudadanos puedan movilizarse. (…) Nosotros por la información que conocemos no están bien las intersecciones que tienen rejas con lo poco que conocemos. (…) Tenemos que mitigar estos impactos y el gobernador dijo que está dispuesto a revisarla como por ejemplo las intersecciones. Los puentes que están diseñados no incluyen toda la infraestructura”, dijo Galán.

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El mandatario insistió en que el proyecto que conectará a Bogotá con Cundinamarca no tiene una integración urbanística ni con el Sistema Integrado de Transporte.

“El tren va ayudar a Bogotá, pero queremos que se integre bien como está el estudio de factibilidad no está integrado. El proyecto no está integrado con el sistema de transporte de la ciudad”, agregó.

La relación entre el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá

El alcalde Galán también se refirió a su relación con el Gobierno Nacional la cual ha sido distante y diferente en varios proyectos.

“Le cuento una cosa, Julio, la plata de Transmilenio de evidencias futuras del año pasado, del 25, no nos la han dado. Vigencias futuras que tenían que entregar el año pasado, no nos la han entregado. En muchos temas, por ejemplo, quitaron el programa ‘Colombia sin hambre’ en Bogotá, lo eliminaron, redujeron al 25 % de los recursos del ICBF para atención integral a primera infancia. Esa ha sido la bronca con Bogotá. La bronca ha sido del Gobierno Nacional, porque no acepta que en Bogotá tengamos una visión distinta a la que ellos quieren imponer. Ellos creen en muchos casos que siguen siendo el gobierno de Bogotá”, concluyó Galán.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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