Más policías y fortalecer capacidades tecnológicas: conclusiones Consejo de Seguridad de Bogotá

Bogotá D.C

Por más de cuatro horas se reunieron en el Palacio de Liévano, el alcalde Carlos Fernando Galán, el secretario de Seguridad, César Restrepo, el comandante de la Policía Metropolitana, el general Cristancho, el general Martínez que es el comandante de la Brigada 13 del Ejército, el director seccional de Fiscalías, el fiscal Pava y el director regional de Medicina Legal, para discutir sobre el tema de inseguridad que vive la capital del país.

En el marco de los asesinatos que se cometieron en 18 de abril durante la grabación de una reconocida serie en el centro, el intento de hurto que terminó en el asesinato de un joven de 19 años en una estación de Transmilenio el 15 de abril y los otros hechos de violencia que sacudieron a Bogotá esa semana, se convocó ese Consejo de Seguridad.

El alcalde Galán insistió una reforma de las normas judiciales para enfrentar la delincuencia que día a día afecta la convivencia en Bogotá; una discusión que según él por el hecho de que la haga repetitiva no significa que se deba dejar de hablar.

Indicó que para que el trabajo coordinado que se está haciendo entre los diferentes actores que participaron del Consejo de Seguridad sea efectivo se necesitan fortalecer las capacidades de las autoridades.

“Somos conscientes de que esta guerra que estamos librando contra la delincuencia, esta batalla que estamos dando requiere buena coordinación de trabajo en equipo y es lo que estamos haciendo (…) pero para ser eficaces requerimos fortalecer a la Policía, fortalecer la investigación, fortalecer las capacidades tecnológicas, tener más pie de fuerza de la Policía”, señaló Galán.

El mandatario aseguró en que Bogotá tiene 210 uniformados por 100.000 habitantes, algo deficiente para las capacidades que necesita la capital, lo cual lo recomendable es tener más de 300 policías por cada 100.000 ciudadanos.

Reiteró que la capital no necesita una militarización a pesar de los retos en seguridad.“Tenemos un reto en seguridad sí, en seguridad ciudadana sí, pero aquí no desbordaron a la Policía ni a la autoridad”.

Mutación de la operación criminal

Según reveló Galán, la actividad delincuencial ha cambiado en los últimos años: “la figura de la banda delincuencia que se dedica exclusivamente a cometer un tipo de delitos y que es una banda organizada que siempre opera con los mismo integrantes, está evaluándose en muchos casos”.

Ahora, se organizan para cometer un delito en especifico y muchas veces los que participan no integran la banda.

Detalles sobre los recientes hechos de inseguridad en Usaquén, Engativá y Uniminuto

El mandatario aprovechó la oportunidad para entregar más información sobre el avance de las investigaciones de ciertos casos de violencia en Bogotá. Por ejemplo, en el caso del intento de sicariato en Usaquén, al responsable se le expidió una nueva orden de captura por este hecho, pero ademas por el delito de fuga de presos ya que se encontraba evadido de la detención domiciliaria.

A propósito del asesinato de un joven trabajador de un establecimiento comercial en Engativá, Galán señaló que: “La investigación apunta también a que no se trataría de un hurto, sino un ataque dirigido al propietario al parecer de ese establecimiento de comercio, y en ese ataque atacan al trabajador que no nada que ver”.

Sobre el asesinato de Fredy el estudiante de 19 años de la UniMinuto que fue asesinado, al parecer por intentar robarle sus pertenencias, los responsables no harían parte de una banda criminal.

“Es un hecho que ocurre por personas que muchas veces buscan oportunidad de delinquir cuando ven a alguien que puede tener vulnerabilidad y actúan y eso seria lo que había ocurrido