‘Buen Comienzo 365’, la iniciativa que redujo la desnutrición infantil en Medellín: ¿cómo funciona?

Colombia

Con el objetivo de garantizar la nutrición de las niñas y niños de Medellín durante todo el año, y bajo la premisa de “el hambre no sale a vacaciones”, la Alcaldía de Medellín, encabezada por el alcalde Federico Gutiérrez, cumplió un hito en el territorio medellinense: bajar la desnutrición aguda infantil del 1.1 % en 2023 al 0.4 % en 2025, logrado en el marco de la iniciativa “Buen Comienzo 365”, que garantiza, por primera vez en la historia, la alimentación durante los 365 días del año a las niñas y niños matriculados en el programa.

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Además, entre el 2024 y el 2026 no se han registrado muertes por desnutrición, frente a cuatro reportadas en 2023, así como, según el último informe de Medellín Cómo Vamos, el hambre en la capital antioqueña pasó del 28% al 19%, donde fueron claves proyectos como la ‘Alianza Medellín Cero Hambre’.

En ese sentido, durante la Administración Distrital actual se han entregado alrededor de 850.000 paquetes y raciones alimentarias a los menores de edad y a mujeres gestantes y lactantes beneficiarias del programa, incluso en temporadas como Semana Santa y los periodos de receso escolar.

El paquete alimentario que llevan a sus hogares contiene cereales fortificados, fuentes proteicas, lácteos y otros aportes claves para el desarrollo de la primera infancia, así como hay un complemento adicional para quienes presentan algún riesgo nutricional.

¿Qué ha logrado la iniciativa ‘Buen Comienzo 365’?

El programa ‘Buen Comienzo 365’ abarca todas las esferas del desarrollo de las niñas y niños de 0 a 5 años, por lo que, además de la entrega de los paquetes alimentarios, la estrategia ha brindado 207.675 paquetes pedagógicos a los beneficiarios que les permite tener experiencias significativas en el hogar, así como promover las interacciones cálidas y amorosas para fortalecer los vínculos familiares.

En los centros y jardines infantiles, la Alcaldía de Medellín cumplió otro hito con el mejoramiento de las condiciones laborales de los docentes y agentes educativos, y en el territorio se han realizado más de 2.000 acciones con 176.036 personas, una cifra que incluye la movilización más grande del país a través del ‘Festival Buen Comienzo’, al que asistieron más de 115.000 personas en el 2025.