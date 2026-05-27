El Dorado mete acelerador al Mundial 2026: millonaria inversión busca evitar colapso migratorio

TRANSPORTE

El Aeropuerto Internacional El Dorado informo que, ya puso en funcionamiento nuevas adecuaciones en sus zonas migratorias ante el incremento de viajeros internacionales que se espera durante la Copa Mundial FIFA 2026, uno de los eventos que más movimiento aéreo generará en la región durante los próximos meses.

Las intervenciones, que superan los $22 mil millones, buscan reforzar la capacidad operativa del aeropuerto frente al aumento de pasajeros que llegará por el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y que ya empieza a generar ajustes logísticos y operativos en varias terminales aéreas del continente.

Según la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, entre el primero de junio y el 31 de julio se proyecta la movilización de cerca de 2,8 millones de pasajeros internacionales en El Dorado, la principal terminal aérea del país y una de las más transitadas.

Ampliar Cerrar

¿Qué cambió en El Dorado para atender el aumento de viajeros?

Uno de los principales cambios fue la ampliación del área de inmigración en un 33%, pasando de 1.624 a 2.162 metros cuadrados, con el objetivo de aumentar la capacidad de atención y evitar represamientos en temporadas de alta demanda.

La modernización también incluyó la instalación de nuevos módulos Biomig, sistemas automatizados que permiten validar la identidad de los viajeros mediante reconocimiento biométrico para agilizar los controles migratorios.

Con las adecuaciones, la terminal contará con:

33 mostradores de inmigración.

29 módulos Biomig para ingreso al país.

20 módulos Biomig en salida internacional.

37 módulos de atención de Migración Colombia.

Sistemas automáticos de control migratorio.

Nuevos puntos de atención para personas con movilidad reducida.

Además, fueron reorganizadas las filas y los flujos de pasajeros dentro de la terminal para reducir tiempos de espera en zonas de ingreso y salida internacional.

Ampliar Cerrar

Buscan evitar represamientos y largas filas

El Mundial FIFA 2026 provocará un aumento importante en el tráfico aéreo internacional debido a la alta movilización de turistas y viajeros entre países sede y conexiones regionales.

En ese escenario, El Dorado busca fortalecer su capacidad operativa para responder al incremento de pasajeros y evitar congestiones en una temporada que podría convertirse en una de las más exigentes de los últimos años para la terminal aérea.

Las adecuaciones también incluyeron nuevas pantallas informativas y mejoras tecnológicas orientadas a agilizar el tránsito de viajeros y reforzar los controles migratorios.

Ampliar Cerrar

¿Habrá cambios para los viajeros?

Aunque las autoridades no anunciaron cambios en la operación aérea ni restricciones para vuelos internacionales, sí recomendaron a los pasajeros llegar con anticipación y utilizar las herramientas biométricas habilitadas en la terminal para agilizar los procesos de ingreso y salida del país.

Las nuevas áreas ya están en funcionamiento y serán clave para soportar el aumento de viajeros que comenzará en las próximas semanas con el inicio de la temporada mundialista.