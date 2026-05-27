Precio del café en Colombia HOY 27 de mayo de 2026: FNC reporta nueva baja en las cotizaciones

De fondo: Granos de café recién cosechado, en donde se encuentra una taza de este material líquido (Crédito: Getty Images)

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de las cargas, kilos y arrobas en Colombia para este miércoles 27 de mayo de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Estos valores funcionan como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se le añaden cálculos basados en el prestigio que tiene el grano del país a nivel internacional y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.

Cabe aclarar que ninguna de estas variables es controlada por la FNC. En consecuencia, la Federación no fija el precio del café, solo lo publica para conocimiento de todos los productores.

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Precio del café para HOY 27 de mayo de 2026 en Colombia

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este 27 de mayo de 2026 se cotizará en $2,170,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esto significa una leve disminución en las cotizaciones, pues la jornada pasada el precio se cotizó en $2,220,000 pesos por carga.

A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

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Café de Colombia: Valor del grano en las principales ciudades del país hoy 27 de mayo

Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para esta jornada son los siguientes:

ARMENIA: Carga: 2,170,500 // Kilo: 17,364 // ARROBA: 217,050

Carga: 2,170,500 // Kilo: 17,364 // ARROBA: 217,050 BOGOTÁ: Carga: 2,169,250 // Kilo: 17,354 // ARROBA: 216,925

Carga: 2,169,250 // Kilo: 17,354 // ARROBA: 216,925 BUCARAMANGA: Carga: 2,168,875 // Kilo: 17,351 // ARROBA: 216,888

Carga: 2,168,875 // Kilo: 17,351 // ARROBA: 216,888 BUGA: Carga: 2,171,250 // Kilo: 17,370 // ARROBA: 217,125

Carga: 2,171,250 // Kilo: 17,370 // ARROBA: 217,125 CHINCHINÁ: Carga: 2,170,375 // Kilo: 17,363 // ARROBA: 217,038

Carga: 2,170,375 // Kilo: 17,363 // ARROBA: 217,038 CÚCUTA: Carga: 2,168,375 // Kilo: 17,347 // ARROBA: 216,838

Carga: 2,168,375 // Kilo: 17,347 // ARROBA: 216,838 IBAGUÉ: Carga: 2,169,625 // Kilo: 17,357 // ARROBA: 216,963

Carga: 2,169,625 // Kilo: 17,357 // ARROBA: 216,963 MANIZALES: Carga: 2,170,375 // Kilo: 17,363 // ARROBA: 217,038

Carga: 2,170,375 // Kilo: 17,363 // ARROBA: 217,038 MEDELLÍN: Carga: 2,169,625 // Kilo: 17,357 // ARROBA: 216,963

Carga: 2,169,625 // Kilo: 17,357 // ARROBA: 216,963 NEIVA: Carga: 2,168,750 // Kilo: 17,350 // ARROBA: 216,875

Carga: 2,168,750 // Kilo: 17,350 // ARROBA: 216,875 PAMPLONA: Carga: 2,168,500 // Kilo: 17,348 // ARROBA: 216,850

Carga: 2,168,500 // Kilo: 17,348 // ARROBA: 216,850 PASTO: Carga: 2,168,500 // Kilo: 17,348 // ARROBA: 216,850

Carga: 2,168,500 // Kilo: 17,348 // ARROBA: 216,850 PEREIRA: Carga: 2,170,375 // Kilo: 17,363 // ARROBA: 217,038

Carga: 2,170,375 // Kilo: 17,363 // ARROBA: 217,038 POPAYÁN: Carga: 2,170,625 // Kilo: 17,365 // ARROBA: 217,063

Carga: 2,170,625 // Kilo: 17,365 // ARROBA: 217,063 SANTA MARTA: Carga: 2,172,125 // Kilo: 17,377 // ARROBA: 217,213

Carga: 2,172,125 // Kilo: 17,377 // ARROBA: 217,213 VALLEDUPAR: Carga: 2,169,750 // Kilo: 17,358 // ARROBA: 216,975

Inauguran Central de Beneficio cafetero en el Huila para mejorar la producción de café

El pasado martes 26 de mayo de 2026 se inauguró la Central de Transformación y Beneficio de Café en el sector de Gigante, Huila, el cual es el principal productor cafetero del país con 2,7 millones de sacos anuales. Esta apuesta que busca cambiar el modelo tradicional de postcosecha en Colombia, reduciendo de hasta 20 días a solo una jornada el trabajo que hoy realizan miles de productores.

Así, los cafeteros cercanos a esta central ya no tendrán que hacer inversiones individuales en maquinaria y equipos de beneficio; evitarán costos de mantenimiento, reducirán notablemente el consumo de energía y agua, y disminuirán riesgos asociados a accidentes laborales. La nueva infraestructura tendrá capacidad para procesar hasta 35 mil kilos diarios de café cereza.

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