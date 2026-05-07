En Medellín realizaron el primer autotrasplante de hígado pediátrico

Paciente de 13 años a quien le realizaron el primer autotrasplante de hígado pediátrico. Cortesía: Hospital San Vicente Fundación.

Medellín

Por primera vez en el país se realizó un autotrasplante de hígado pediátrico a una paciente de 13 años, un procedimiento de alta complejidad que permite tratar tumores hepáticos.

El procedimiento realizado en el Hospital Infantil San Vicente Fundación, se logró gracias a un trabajo de más de 30 especialistas de diferentes disciplinas, con semanas de planeación, tecnología avanzada y un alto nivel de coordinación clínica.

¿Qué es un autotrasplante hepático?

Este tipo de procedimientos consiste en lograr extraer el hígado del propio paciente, retirar el tumor y reimplantar el tejido sano.

Lo que se busca es que en la misma intervención se logre unir técnicas de cirugía oncológica y de trasplantes.

La importancia de este avance

Esta cirugía representa una nueva alternativa terapéutica para tumores hepáticos complejos, especialmente en población pediátrica, “y abre la posibilidad de tratar casos que hasta ahora no contaban con opciones con intención curativa”, indicaron desde el Hospital Infantil San Vicente Fundación.

¿Quién es la paciente?

La menor intervenida mediante autotrasplante hepático es María Isabel, una paciente de 13 años de edad, proveniente de Bogotá, con un tumor que comprometía estructuras vitales como las venas hepáticas y la vena cava, y este avance permitió intervenirla y ofrecerle una nueva oportunidad de vida.

En este caso, el tumor comprometía cerca del 80 por ciento del órgano y estructuras críticas como la vena cava, el principal vaso por donde retorna la sangre al corazón, “lo que aumentaba significativamente la complejidad del procedimiento y reducía las opciones de manejo disponibles”, explicaron desde este hospital.

Según explicó Jaime Alberto Ramírez, cirujano de trasplantes del Hospital Infantil San Vicente Fundación y quien coordinó la intervención, “Este es el primer autotrasplante hepático pediátrico realizado en Colombia y fue posible gracias a un proceso de planeación muy riguroso y al trabajo coordinado de más de 30 especialistas. Poder hacerlo de manera segura solo es posible cuando una institución logra integrar cirugía oncológica y de trasplantes con este nivel de desarrollo”.

Datos en el mundo

Durante el año 2024 se realizaron más de 42 mil trasplantes de hígado en el mundo, según las cifras que entrega el Observatorio Global de Donación y Trasplante.

Esa cifra refleja tanto los avances de la medicina como la alta demanda de pacientes que dependen de este procedimiento para sobrevivir.

La cirugía

Este procedimiento permitió extraer el hígado para intervenirlo con mayor control y reducir el riesgo de sangrado durante la resección.

Las especialidades que participaron son oncología, cirugía hepatobiliar, trasplantes, anestesia, radiología intervencionista e intensivistas, que trabajaron de manera coordinada en cada etapa del procedimiento.

Para la cirugía se usaron herramientas de reconstrucción tridimensional del hígado y dispositivos especializados para el control del sangrado, fundamentales en una intervención de este nivel.

El doctor Ramírez agregó que “Estamos hablando de tumores que antes no tenían opción de tratamiento y este tipo de procedimientos permite ampliar el abanico terapéutico con intención curativa, especialmente en un contexto como el colombiano, donde la escasez de donantes sigue siendo una barrera para muchos pacientes”

Explicaron desde el centro asistencial que uno de los mayores retos fue garantizar que el hígado remanente fuera suficiente, por ello se realizaron intervenciones previas para estimular su crecimiento y llevar a la paciente a cirugía en mejores condiciones.