Gobierno asegura que gobernación bloquea llegada de la facultad de medicina de la UdeA a Urabá

Medellín, Antioquia

Una fuerte polémica se desató en el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia luego de que el delegado del Ministerio de Educación ante el CSU, Juan Carlos Bolívar Sandoval, denunciara un supuesto bloqueo al proyecto para llevar una facultad de Medicina y Ciencias de la Vida a la subregión de Urabá.

A través de sus redes sociales, Bolívar aseguró que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y otros integrantes del Consejo Superior habrían impedido que la iniciativa fuera presentada ante el Ministerio de Educación, pese a que, según afirmó, contaría con financiación del Gobierno Nacional.

“Al gobernador y a sus amigos en el consejo superior de la UdeA no les gusta la idea que el gobierno de Gustavo Petro lleve la facultad de medicina a Urabá”, escribió el delegado del ministerio.

El proyecto para Urabá

La propuesta contempla una inversión superior a los $131.000 millones y busca desarrollar un proyecto académico enfocado en ciencias de la salud para la región de Urabá.

Según la información entregada por Bolívar, en una primera etapa se ejecutarían estudios, diseños, infraestructura, dotación e interventoría, con recursos distribuidos entre 2026 y 2027.

El plan incluye la implementación progresiva de 18 programas de pregrado, entre ellos Medicina, Enfermería, Nutrición, Microbiología y Salud Pública, además de una matrícula proyectada de cerca de 700 estudiantes cuando entre en plena operación.

El proyecto también contempla la construcción de infraestructura académica y urbanismo para la nueva sede.

Déficit de médicos y acceso limitado

El delegado del Ministerio argumentó que la iniciativa busca responder al bajo acceso de estudiantes de Urabá a programas de Medicina en la Universidad de Antioquia y al déficit de profesionales de salud en la región.

Según las cifras entregadas, entre 2007 y 2023 solo 13 estudiantes nacidos en Urabá lograron ingresar al programa de Medicina de la UdeA, mientras Medellín registró más de 3.500 matriculados en el mismo periodo.

También aseguró que Urabá tiene apenas 8,5 médicos por cada 10.000 habitantes, una cifra muy inferior al promedio nacional.