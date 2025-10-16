El hospital San Vicente Fundación Medellín supera en un 180% su capacidad operativa

Medellín, Antioquia

El Hospital San Vicente Fundación Medellín hizo un nuevo llamado a la comunidad para que haga un uso responsable del servicio de urgencias adultos, que actualmente opera con una ocupación del 180%. La institución recordó que este espacio está destinado exclusivamente a la atención de casos críticos y de alta complejidad, por lo que pide a los ciudadanos evaluar con responsabilidad cuándo acudir.

“Cada decisión consciente permite que los pacientes más graves reciban atención oportuna y segura”, indicó el hospital en un comunicado.

La entidad sugirió a los usuarios solicitar citas prioritarias con su EPS o acudir a los servicios de atención intermedia disponibles en la ciudad, con el fin de descongestionar el sistema y garantizar una atención oportuna a quienes realmente enfrentan emergencias vitales.

En agosto, la ocupación ya superaba el 150%

Este no es el primer llamado de la institución. En agosto de este año, el hospital ya había advertido que su servicio de urgencias funcionaba con una sobrecarga del 150%, y pidió el apoyo de la comunidad para racionalizar el uso del sistema.

Sin embargo, la situación se ha agudizado, lo que ha generado mayores tiempos de espera y afectaciones en la oportunidad de la atención para los pacientes.

Compromiso por la vida

El Hospital San Vicente Fundación insistió en la necesidad de proteger los recursos disponibles para la atención de emergencias críticas.

“Sabemos que, con el uso responsable por parte de la comunidad —acudiendo únicamente en casos complejos y críticos—, podremos brindar una atención más ágil y efectiva a quienes más lo necesitan”, concluyó la institución.