Dos heridos dejó explosión de artefacto en un casino de Medellín
Una persona fue capturada por el hecho violento.
Medellín
Las autoridades investigan la explosión de un artefacto registrada en la madrugada de este jueves 7 de mayo en un casino del sector de la 70, en Medellín.
Según información entregada por las autoridades, el hecho ocurrió hacia las 12:30 a. m., cuando varios hombres que se movilizaban en motocicleta que eran acompañados por un vehículo, lanzaron el explosivo contra el establecimiento.
La detonación dejó dos personas lesionadas: un uniformado de la Policía identificado como Manuel Julián Forero Porto y una mujer de 73 años, quienes sufrieron heridas por esquirlas y se encuentran fuera de peligro.
Entretanto, las autoridades adelantan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del ataque.
Laura Sampedro
Comunicadora social y periodista con enfoque en territorio, género y derechos humanos. Con formación...