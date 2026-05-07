Dos heridos dejó explosión de artefacto en un casino de Medellín

Explosión de granada en casino Broadway de la 70 en Medellín. Foto: Cortesía.

Medellín

Las autoridades investigan la explosión de un artefacto registrada en la madrugada de este jueves 7 de mayo en un casino del sector de la 70, en Medellín.

Según información entregada por las autoridades, el hecho ocurrió hacia las 12:30 a. m., cuando varios hombres que se movilizaban en motocicleta que eran acompañados por un vehículo, lanzaron el explosivo contra el establecimiento.

La detonación dejó dos personas lesionadas: un uniformado de la Policía identificado como Manuel Julián Forero Porto y una mujer de 73 años, quienes sufrieron heridas por esquirlas y se encuentran fuera de peligro.

Entretanto, las autoridades adelantan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del ataque.