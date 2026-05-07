El 8 de mayo inician las mesas para resolver inquietudes del Distrito sobre Regiotram Norte

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que las mesas permitirán recibir las observaciones técnicas que tenga el Distrito frente a la construcción y ejecución del proyecto. Este jueves, 7 de mayo, se firmó el otrosí para avanzar en la licitación del Regiotram, proyecto férreo que conectará a Bogotá con municipios como Chía, Cajicá y Zipaquirá.

Luego de que se conociera que el Gobierno nacional pondrá el 82% del proyecto que permitirá la construcción del Regiotram del Norte, han surgido varias dudas con respecto a la participación que tendrá Bogotá en esta megaobra.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que a partir de mañana iniciarán las mesas de diálogo en las que el Distrito podrá manifestar sus dudas e inquietudes con respecto a este proyecto.

“Las mesas arrancarán el día de mañana con la presencia del Ministerio de Transporte para poder recibir con amplitud, con entendimiento, con la mayor comprensión, cada observación técnica que presente Bogotá”, aseguró el gobernador en medio de la firma del otrosí para avanzar en la licitación del Regiotram del Norte.

Asimismo, el mandatario indicó que no se descartará ninguna observación. “En caso de que tengan viabilidad técnica, capacidad argumentativa, un buen soporte para que se incorpore dentro del proyecto, claramente lo haremos como ya también lo ha dicho el Gobierno nacional”, indicó Rey.

Cabe mencionar que en las últimas horas, el gobernador hizo una fuerte crítica a la Administración Galán, pues aseguró que el Distrito “no conoce el proyecto”. “En ocho meses ningún secretario de despacho se presentó a las mesas de diálogo con la Gobernación”, dijo el gobernador.

De otro lado, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, indicó: “razonablemente debería estar aquí presente la Alcaldía de Bogotá”, al reconocer las diferencias que han impedido la participación eficaz del Distrito en el proyecto del Regiotram del Norte.

El funcionario afirmó que, pese a eso, el Gobierno priorizó dejar en marcha la licitación antes de terminar este mandato, al considerar que “la mitad del proyecto se desarrolla en Bogotá”.