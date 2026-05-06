No es cierto que nos dormimos: Galán a MinTransporte tras exclusión de Bogotá del RegioTram

El alcalde Carlos Fernando Galán respondió a la entrevista que entregó la ministra de Transporte, Maria Fernando Rojas a 6AMW con Julio Sánchez Cristo y en la que cuestionó el actuar de la Alcaldía de Bogotá en el proceso de consolidación del proyecto de RegioTram del Norte.

Puede leer: MinTransporte niega que Bogotá haya quedado fuera del Regiotram del Norte: “Es clave en el proyecto”

En primer lugar, el mandatario desmintió a la ministra Rojas, quien aseguró que la Alcaldía no presentó a tiempo sus inconformidades ni la documentación que acreditara que podían financiar 2.3 billones de pesos del proyecto.

“No es cierto que nos dormimos y no presentamos en 2025 las vigencias futuras al Concejo. Legalmente no podíamos presentarlas porque se requería que el Gobierno Nacional llevara al Confis y al Conpes el proyecto. Eso solo ocurrió menos de dos semanas antes de que entrara en vigencia la ley de garantías. Es imposible llevar eso al Concejo y aprobarlo en un plazo menor a dos semanas”, aseguró Galán.

Le puede

En segundo lugar Galán aseguró que aun hay inquietudes técnicas sobre el trazado del proyecto.

“No están resueltas las intersecciones que atraviesa el tren por Bogotá. Varios puentes contemplados en el proyecto para tráfico mixto tienen subestimado el costo. Hay varios tramos elevados con una altura de 7 metros y con dos columnas (una a cada lado), son en la práctica puentes vehiculares. Eso es mucho más bajo de el metro que está a 14 metros de altura y tiene una sola columna. ¿Cómo se va a mitigar el impacto de esa estructura? No esta definido", agregó.

Finalmente, el alcalde indicó que no está garantizada la integración física con el resto del sistema de transporte de Bogotá.